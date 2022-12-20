Мир 20 декабря 2022, 05:06 Сунак назвал бессмысленными переговоры о прекращении огня на Украине Премьер Великобритании Сунак счел бессмысленными переговоры о прекращении огня на Украине Pxhere

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Переговоры о прекращении огня на Украине в нынешней ситуации могут начаться только после ухода российских войск, считает премьер министр Великобритании Риши Сунак. До этого, по его мнению, они не имеют смысла. Слова политика привела его канцелярия.

«Нам должно быть ясно, что любой односторонний призыв к прекращению огня со стороны России совершенно бессмыслен в нынешнем контексте», — считает Сунак.

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По его мнению, Россия якобы использует прекращение огня для перегруппировки войск, поэтому переговоры нужно вести после вывода ее частей с Украины.

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Сунак призвал также продолжать оказывать Киеву помощь, в том числе системами ПВО и бронетехникой. Премьер Великобритании пообещал сохранить текущий уровень поддержки. Также он выступил за усиление санкций против России.

Бывший мэр Киева Леонид Черновецкий ранее напомнил, что действующий президент Украины Владимир Зеленский в предвыборной кампании обещал прекратить конфликт в Донбассе, а в итоге привел страну к катастрофе. Единственное, что может спасти Украину, — это переговоры с Россией, считает он.