Мир 07 сентября 2023, 22:37 Сунак и Зеленский обсудили разблокировку зернового коридора — СМИ Sky News: Сунак и Зеленский обсудили меры по разблокировке зернового коридора Сайт президента Украины Владимира Зеленского

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Премьер-министр Великобритании Риши Сунак и украинский лидер Владимир Зеленский провели телефонные переговоры, главной темой которы стала разблокировка зернового коридора. Об этом сообщил телеканал Sky News со ссылкой на представителя канцелярии главы британского правительства.

«Во время телефонного разговора премьер-министр Сунак сообщил Зеленскому, что Великобритания ускорит прогресс со странами G20 в преодолении российской „зерновой блокады“ Черного моря», — сообщили журналисты.

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Телеканал сообщил, что также Зеленский отчитался перед Сунаком о ходе контрнаступления ВСУ. Кроме этого президент Украины не забыл рассказать о военных потребностях страны. Британский премьер в ответ пообещал, что страна продолжит поддерживать украинский народ.

Ранее генсек ООН Антониу Гутерриш заявил, что организация активно работает над обеспечением экспорта российского продовольствия и удобрений на мировые рынки. Это было условием черноморской зерновой инициативы.