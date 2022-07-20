Сунак и Трасс поборются за кресло британского премьера в финальном раунде

В финальный раунд борьбы за пост премьер-министра Великобритании вышли министр иностранных дел страны Лиз Трасс и бывший глава британского Минфина Риши Сунак. Замминистра по международной торговле Пенни Мордонт покинула гонку.

Итоги голосования объявил глава руководящего комитета Консервативной партии Грэм Брейди, сообщил телеканал Sky News.

Наибольшей поддержкой в пятом туре выборов премьера снова заручился Сунак, набрав 137 голосов. Трасс с небольшим отрывом обогнала Мордонт — 113 голосов против 105.

При подсчете результатов зафиксировали два испорченных бюллетеня. Один человек не проголосовал.

Членам партии, которых сейчас около 200 тысяч, предстоит выбрать победителя в последнем туре. Голосовать они будут по почте. Результаты должны огласить 5 сентября — к этой дате парламент возобновит работу после летнего перерыва.