Мир 24 декабря 2023, 23:22 Сумскую область Украины эвакуировали на пять километров от границы РИА «Новости»: в Сумской области полностью эвакуировали 19 населенных пунктов РИА «Новости»

Читать 360tv в

В Сумской области полностью вывезли людей из 19 населенных пунктов, находящихся в пятикилометровой приграничной зоне. Об этом сообщил украинский телеканал «Общественное» со ссылкой на военную администрацию региона.

По данным телеканала, на начало декабря количество эвакуированного населения составило 3679 человек, 679 из них — дети. Все они выехали в другие общины Сумской области.

Реклама

Украинские власти решили провести принудительную эвакуацию населения Сумской области еще летом. В июле 2023 года об этом сообщил глава Сумской областной военной администрации Владимир Артюх. По его словам, гражданское население мешало военным выполнять свою работу, а сами жители страдали от перебоев с электричеством. Областные власти пообещали эвакуированным жителям предоставить «достойную альтернативу» покинутому жилью.