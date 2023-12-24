24 декабря 2023, 23:22
Сумскую область Украины эвакуировали на пять километров от границы
РИА «Новости»: в Сумской области полностью эвакуировали 19 населенных пунктов
В Сумской области полностью вывезли людей из 19 населенных пунктов, находящихся в пятикилометровой приграничной зоне. Об этом сообщил украинский телеканал «Общественное» со ссылкой на военную администрацию региона.
По данным телеканала, на начало декабря количество эвакуированного населения составило 3679 человек, 679 из них — дети. Все они выехали в другие общины Сумской области.
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Украинские власти решили провести принудительную эвакуацию населения Сумской области еще летом. В июле 2023 года об этом сообщил глава Сумской областной военной администрации Владимир Артюх. По его словам, гражданское население мешало военным выполнять свою работу, а сами жители страдали от перебоев с электричеством. Областные власти пообещали эвакуированным жителям предоставить «достойную альтернативу» покинутому жилью.
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