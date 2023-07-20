Мир 20 июля 2023, 06:17 Сумскую, Одесскую и Николаевскую области сотрясла серия взрывов Повторные взрывы произошли в Одессе и Сумах, частично отключили электричество РИА «Новости»

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Жители Одесской, Сумской и Николаевской областей услышали ночью 20 июля серию взрывов. В некоторых домах отключили электроснабжение, сообщило украинское издание «Страна.ua».

Громкие звуки послышались в Одессе после полуночи. Военно-воздушные силы Украины сообщили о пуске ракет «Оникс», «Калибр» и Х-22, очевидцы рассказали об атаке дронов-камикадзе со стороны моря. Несколько взрывов прогремели в Сумах, Николаеве и по области.

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Глава Николаевской областной администрации Виталий Ким сообщил о прилетах в центре столицы региона. Мэр Николаева Александр Сенкевич рассказал о повреждениях в двух районах города и сбоях электроснабжения.

Начальник Одесской областной военной администрации Олег Кипер объявил, что в центре Одессы после удара начался пожар. Жители сообщили об отключении света в некоторых домах.