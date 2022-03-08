Сумский губернатор пригрозил расстреливать конвои с гумпомощью из РФ
Губернатор Сумской области Живицкий пригрозил расстреливать гуманитарные конвои из России
Глава Сумской областной госадминистрации Дмитрий Живицкий пригрозил, что по гуманитарным конвоям из России будут открывать огонь. Губернатор заявил об этом в своем видеообращении, написал «МК».
Живицкий заявил, что ни один транспорт из России на заедет в Сумскую область без последствий. Глава региона пригрозил, что расстреливать будут даже гуманитарные конвои.
«Никаких гуманитарных конвоев со стороны РФ мы принимать не будем», — сказал Живицкий.
Прибытие машин с гуманитаркой помощью для украинцев в Сумской области местные националисты, добровольцы и прочие бойцы территориальной обороны будут воспринимать как посягательство на Украину, по словам чиновника.
«Не будет никакого транспорта, который будет заезжать со стороны РФ», — выпалил губернатор.
Ранее мэр Сум Александр Лысенко, в свою очередь, пригрозил расстреливать местных жителей, которые попытаются покинуть город по гуманитарным коридорам и выехать в Россию.
Мэр Львова Андрей Садовой ранее попросил у Запада помощи в размещении беженцев.