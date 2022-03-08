Сумский губернатор пригрозил расстреливать конвои с гумпомощью из РФ

Глава Сумской областной госадминистрации Дмитрий Живицкий пригрозил, что по гуманитарным конвоям из России будут открывать огонь. Губернатор заявил об этом в своем видеообращении, написал «МК».

Живицкий заявил, что ни один транспорт из России на заедет в Сумскую область без последствий. Глава региона пригрозил, что расстреливать будут даже гуманитарные конвои.

«Никаких гуманитарных конвоев со стороны РФ мы принимать не будем», — сказал Живицкий.

Прибытие машин с гуманитаркой помощью для украинцев в Сумской области местные националисты, добровольцы и прочие бойцы территориальной обороны будут воспринимать как посягательство на Украину, по словам чиновника.

«Не будет никакого транспорта, который будет заезжать со стороны РФ», — выпалил губернатор.

Ранее мэр Сум Александр Лысенко, в свою очередь, пригрозил расстреливать местных жителей, которые попытаются покинуть город по гуманитарным коридорам и выехать в Россию.

Мэр Львова Андрей Садовой ранее попросил у Запада помощи в размещении беженцев.