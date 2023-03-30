Мир 30 марта 2023, 04:54 Сумские депутаты отказались переименовывать «российские» улицы Депутаты отказались поддержать петицию о переименовании связанных с Россией улиц в Сумах Википедия

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Депутаты Сумского горсовета не поддержали петицию о переименовании связанных с Россией улиц. В список попали 13 названий, сообщило украинское издание «Общественное».

Петицию подал сумчанин Максим Корниенко. Но она не набрала необходимых 22 голоса. Призыв поддержали всего 16 парламентариев из 30 присутствующих.

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В списке улиц, на которых горожанин требовал сменить название, значатся Мендлеева, Ковпака, Кожедуба, Пирогова и Айвазовского. Они будут и дальше носить имена выдающихся русских деятелей. Также не появятся улицы в честь Петлюры и других «борцов» за независимость Украины, о которых также шла речь в петиции.

Закон о декоммунизации приняли на Украине в 2014 году. Он предполагает снос памятников и переименование топографических объектов, связанных с Советским Союзом.

Ранее сообщалось, что в Киеве по закону о декоммунизации снесли самолет-памятник МиГ-19. Памятник установили еще в 1986 году на территории школы № 5 в Печерском районе Киева.