Сумма обороной сделки США и Черногории составит 36 млн долларов

По словам Помпео, речь идет о поставке легких тактических транспортных средств. Дипломат заверил, что работа над соглашением подходит к завершению. Он заметил, что это будет крупнейшая военная сделка между Черногорией и Штатами. Уточняется, что госсекретарь США прибыл в Подгорицу сегодня и провел встречу с руководством республики.