Мир 09 марта 2024, 17:28 «Сумасшествие». Вучич объяснил активную милитаризацию Запада Вучич: Запад идет к полной милитаризации, поскольку победить Россию не удалось Kremlin Pool/Global Look Press

Читать 360tv в

Западным странам приходится все активнее наращивать военный потенциал, поскольку победить Россию оказалось не так просто, как они думали. На это журналистам указал президент Сербии Александр Вучич во время визита в белградский Военно-технический институт.

«Это началось еще год назад, но сейчас сумасшествие. Все они думали, что Путин будет легко побежден, но так как видят, что он не будет легко побежден, идут к полной милитаризации и увеличению в пять раз своих возможностей во всем», — процитировало сербского лидера РИА «Новости».

Реклама

Вучич добавил, что необходимо нарастить производство снарядов калибра 122 и 125 миллиметров и похвалил российские ударные дроны «Ланцет», отметив, что страна не делится технологией их производства.

Ранее президент Сербии допустил отправку западных военных на Украину. Она напомнил: раньше многие утверждали, что на Украине никогда не будет западных танков и самолетов, однако теперь все изменилось.