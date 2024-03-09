09 марта 2024, 17:28
«Сумасшествие». Вучич объяснил активную милитаризацию Запада
Вучич: Запад идет к полной милитаризации, поскольку победить Россию не удалось
Западным странам приходится все активнее наращивать военный потенциал, поскольку победить Россию оказалось не так просто, как они думали. На это журналистам указал президент Сербии Александр Вучич во время визита в белградский Военно-технический институт.
«Это началось еще год назад, но сейчас сумасшествие. Все они думали, что Путин будет легко побежден, но так как видят, что он не будет легко побежден, идут к полной милитаризации и увеличению в пять раз своих возможностей во всем», — процитировало сербского лидера РИА «Новости».
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Вучич добавил, что необходимо нарастить производство снарядов калибра 122 и 125 миллиметров и похвалил российские ударные дроны «Ланцет», отметив, что страна не делится технологией их производства.
Ранее президент Сербии допустил отправку западных военных на Украину. Она напомнил: раньше многие утверждали, что на Украине никогда не будет западных танков и самолетов, однако теперь все изменилось.
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