12 февраля 2024, 23:01
«Сумасшествие». Илон Маск оценил проект помощи ВСУ
Маск назвал безумием невозможность прекратить помощь ВСУ при другом президенте
Будущий президент США не сможет остановить поддержку Украины без риска импичмента. На такой исход возможных событий намекнул американский предприниматель Илон Маск в социальной сети Х.
Основатель корпораций Tesla и SpaceX прокомментировал попытки сенатора Джей Ди Вэнса заблокировать обсуждаемый в верхней палате законопроект помощи Украине.
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«Это сумасшествие», — написал Маск.
По словам американского сенатора, формулировки законопроекта похожи на «часовую бомбу» под возможным в будущем президентством Дональда Трампа, который пообещал сразу после избрания урегулировать конфликт на Украине.
Также республиканец от штата Огайо Джей Ди Вэнс считает, что в ласти Украины и США должны заключить мир с Россией. Это станет лучшим выходом из сложившейся ситуации.
Ранее бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявил, что украинцы мечтают о том, чтобы конфликт с Россией поскорее завершился.
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