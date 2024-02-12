Мир 12 февраля 2024, 23:01 «Сумасшествие». Илон Маск оценил проект помощи ВСУ Маск назвал безумием невозможность прекратить помощь ВСУ при другом президенте РИА «Новости»

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Будущий президент США не сможет остановить поддержку Украины без риска импичмента. На такой исход возможных событий намекнул американский предприниматель Илон Маск в социальной сети Х.

Основатель корпораций Tesla и SpaceX прокомментировал попытки сенатора Джей Ди Вэнса заблокировать обсуждаемый в верхней палате законопроект помощи Украине.

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«Это сумасшествие», — написал Маск.

По словам американского сенатора, формулировки законопроекта похожи на «часовую бомбу» под возможным в будущем президентством Дональда Трампа, который пообещал сразу после избрания урегулировать конфликт на Украине.

Также республиканец от штата Огайо Джей Ди Вэнс считает, что в ласти Украины и США должны заключить мир с Россией. Это станет лучшим выходом из сложившейся ситуации.

Ранее бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявил, что украинцы мечтают о том, чтобы конфликт с Россией поскорее завершился.