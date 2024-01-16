16 января 2024, 21:54
«Сумасшедшие». В США испугались реакции Белого дома на провал ВСУ
Экс-аналитик ЦРУ Макгорверн: США могут применить ядерные мини-бомбы на Украине
Власти США могли бы применить ядерное оружие на Украине, чтобы избежать поражения украинской армии в ходе специальной военной операции России. Об этом заявил в интервью YouTube-каналу Dialogue works бывший аналитик ЦРУ Рэй Макговерн.
«Люди в Вашингтоне сумасшедшие по определению, [президент России Владимир] Путин сам назвал их такими. Учитывая все, что я сказал, личную заинтересованность этих людей в том, чтобы не проиграть в конфликте и выборы и не потерять свободу и не попасть в тюрьму, что они, вероятно, сделают?» — задался вопросом эксперт.
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Макговерн предположил, что американские власти могут использовать ядерные мини-бомбы, мощность которых составляет одну десятую от той, что в XX веке США сбросили на японский город Хиросиму.
По его мнению, политические позиции президента США Джо Байдена ухудшатся, если украинская армия потерпит окончательное поражение в ближайшее время. В этом случае американский лидер может не только проиграть президентские выборы, но и стать участником судебного разбирательства из-за скандала вокруг его сына Хантера.
Ранее автор Telegram-канала «Голос Мордора» рассказал, что в случае заморозки конфликта Украина может использовать полученное время для создания ядерных зарядов, естественно, при поддержке западных партнеров.
Ядерное оружие
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Специальная военная операция РФ на Украине
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