Сулеймани посмертно получил высший орден Сирии

Президент Сирии Башар Асад посмертно наградил погибшего в результате авиаудара СШ иранского генерала Касема Сулеймани орденом почета, который является высшей наградой страны.

Как сообщило иранское агентство Tasnim, об этом сообщил премьер-министр Сирии Имад Хамис на встрече первым вице-президентом Ирана Эсхаком Джахангири в Тегеране.

«Награждение этим орденом свидетельствует о глубоком уважении президента Сирии к генералу Сулеймани и его братьям в Исламской Республике Иран», — заявил Хамис.

Генерал-лейтенант Сулеймани, командующий элитными подразделениями армии Ирана «Аль-Кудс», был убит рано утром 3 января в результате удара американских беспилотников возле международного аэропорта Багдада.

Вашингтон утверждает, что он был причастен к нападению на посольство США в Багдаде 31 декабря и планировал атаки на американских военнослужащих и дипломатов.

Сулеймани сыграл видную роль в борьбе с терроризмом в регионе и был очень популярен у населения. Его провозгласили мучеником.