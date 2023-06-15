Мир 15 июня 2023, 07:54 «Суицидальная миссия». Американский журналист дал определение контрнаступлению ВСУ Журналист Хинкл назвал украинское контрнаступление самоубийственной миссией Официальный сайт президента Украины

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Контрнаступление Вооруженных сил Украины можно назвать самоубийственной миссией. Об этом написал в Twitter американский журналист и ведущий дайв-шоу Джексон Хинкл.

По его словам, контрнаступление обернулось полным провалом. Украинские войска потеряли большое количество тяжелой техники и тысячи человек. При этом никаких тактических успехов они не добились.

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«Это не контрнаступление, это — самоубийственная миссия», — написал журналист.

Ранее российский лидер Владимир Путин заявил о катастрофических потерях украинских военных в зоне боевых действий с начала обещанного контрнаступления. По словам главы государства, ВСУ лишились 25-30% поставленной Западом военной техники.

Западные аналитики признали безуспешность контрнаступления ВСУ. С главной задачей — добраться до главной линии обороны, прорвать ее и пойти на Мелитополь, они не ставились. При этом украинские военные бездарно использовали французские бронеавтомобили AMX-10 RC в ходе лобовой атаки.