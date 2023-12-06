Мир 06 декабря 2023, 13:42 Суицид или пытки. Возможную причину смерти экс-главы МИД Китая назвали в США Politico: экс-глава МИД Китая Цинь Ган умер от пыток или суицида Thomas Trutschel / Global Look Press

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Уволенный в июле министр иностранных дел Китая Цинь Ган умер. Он мог стать жертвой внутренних политических интриг. Чиновник наложил на себя руки или скончался от пыток, сообщило Politico.

«Цинь Ган умер в результате самоубийства или пыток в конце июля в военном госпитале в Пекине, где лечат высших руководителей Китая», — сказали два источника издания.

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Карьера покойного чиновника развивалась стремительно. С 2014 по 2018 годы уроженец маленького городка работал главным офицером протокола Китая и курировал большую часть взаимодействий председателя КНР Си Цзиньпина с иностранными высокопоставленными лицами.

Затем его назначили заместителем министра иностранных дел, в июле 2021 года — послом в Вашингтоне, еще через 18 месяцев — министром иностранных дел. Спустя полгода Цинь Гана отправили в отставку.

Собеседники издания назвали несколько версий. В Китае разгорелся скандал из-за его связи с журналисткой, бывшей студенткой Кембриджского университета Фу Сяотянь, и рождения внебрачного сына. Кроме того, Цинь Ган мог стать жертвой репрессий — по словам журналистов, в верхушке китайской власти регулярно проводили чистки.

Бывшего министра также заподозрили в госизмене — он и другие высокопоставленные чиновники могли передать китайские ядерные секреты западным спецслужбам. В пользу этой версии говорила почти одновременная отставка и исчезновение министра обороны Ли Шанфу и других высокопоставленных чиновников.