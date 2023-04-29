Мир 29 апреля 2023, 05:51 Сухопутные силы США приостановили полеты своей авиации Сухопутные силы США решили приостановить полеты авиации после крушения вертолетов Pxhere

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Американские сухопутные силы приняли решение о приостановке полетов своей авиации после крушения вертолетов, жертвами которого в общей сложности стали 12 человек. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на официальное заявление войск.

Все армейские летчики будут оставаться без полетов, пока не пройдут необходимые тренировки, указано в заявлении. Исключение сделали лишь задействованным в «критических миссиях» летчикам.

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Во время приостановки полетов руководство сосредоточится на том, чтобы пилоты и другие члены экипажей получили знания, а также подготовку и осведомленность, которые необходимы для безопасного выполнения поставленных задач, отметил начальник штаба сухопутных войск Джеймс Макконвилл.

Ранее стало известно, о крушении двух вертолетов AH-64 Apache на Аляске. Жертвами катастрофы стали три человека. Месяцем ранее, в марте, в штате Кентукки разбились еще два транспортных UH-60 Black Hawk из 101-й воздушно-десантной дивизии. В тот раз авиакатастрофа унесла жизни девяти военных.