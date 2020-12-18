Сухопутную границу России с Азербайджаном закроют до 1 марта

Азербайджан решил закрыть сухопутную границу с Россией до 1 марта 2021 года. Это сделают в связи с резким ростом числа инфицированных коронавирусом в каждой из стран.

Об этом ТАСС сообщили в посольстве республики в Москве.

«В связи с резким ростом числа людей, заразившихся коронавирусом как в России, так и в Азербайджане, а также введением внутри нашей страны строгих карантинных мер, сухопутная государственная граница между Российской Федерацией (Республика Дагестан) и Азербайджанской Республикой для перехода граждан будет закрыта до 1 марта 2021 года», — указали в диппредставительстве.

Ужесточенный карантинный режим действует в Азербайджане с 14 декабря, сообщает Sputnik Азербайджан. Он продлится до 18 января 2021 года. Запущена система смс-сообщений для выхода из дома, по выходным приостанавливается работа общественного транспорта, ограничено передвижение в пяти городах и 12 районах республики, работают только предприятия жизненно важных сфер.