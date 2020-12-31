Сухогруз затонул у берегов Китая

Сухогруз затонул у восточного побережья КНР. Два человека погибли, семеро пока числятся пропавшими без вести.

Как сообщило агентство «Синьхуа» со ссылкой на Центр спасения на море восточной провинции Чжэцзян, ЧП случилось в Восточно-Китайском море, около города Чжоушань, 30 декабря, во второй половине дня. Однако о произошедшем сообщили только 31 декабря.

На борту находились 13 человек. Спасено пока только четверо, двое погибли, а остальные члены экипажа считаются пропавшими без вести.

Поисково-спасательная операция продолжается. В ней участвуют порядка 20 спасательных судов. На борту сухогруза находилось 4,7 тысячи тонны бетона.

Несколькими днями ранее в Баренцевом море, рядом с Новой Землей, затонул российский траулер «Онега». На борту находились 19 человек. Спасти удалось только двоих. Поисково-спасательная операция продолжалась несколько дней, но днем 30 декабря ее активную фазу прекратили.

Причины крушения пока не установлены. По одной версии, судно затонуло из-за обледенения, по другой — к затоплению мог привести крен. Предположительно, он произошел, когда моряки вытаскивали рыболовный трал.