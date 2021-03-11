Сухогруз с украинскими моряками затонул у берегов Румынии

Сухогруз Volgo Balt 179 с 13 моряками затонул у берегов Румынии. По сообщению Agerpres, речь идет о российском корабле, однако в Росморречфлоте опровергли это, заявив РБК, что судно следовало под флагом Коморских островов.

Компания GSP Falcon сообщила, что ее корабль около 04:40 по местному времени (03:40 по Москве) получил сигнал бедствия от моряков с судна Volgo Balt 179, затонувшего у румынских берегов. В результате двое погибли, поиски еще одно моряка продолжаются, 10 человек удалось спасти.

Согласно данным GSP Offshore, на борту судна находились моряки с Украины. На сайте Balticshipping при этом указано, что корабль принадлежал компании Seatrans из украинского Николаева. В Росморречфлоте, в свою очередь, сообщили, что владелец судна зарегистрирован в Эстонии.

Спасательную операцию в районе крушения судна начало Румынское агентство по спасению человеческих жизней на море (ARSVOM), также задействовали пограничную полицию Румынии. Пострадавших доставят в ближайший порт, который находится в городе Констанца.

Судно могло затонуть из-за неблагоприятных погодных условий. По данным Mediafax, сухогруз, вышедший из Ростова-на-Дону 6 марта, должен был прибыть в румынскую Констанцу 11 марта.

Литовский моряк ранее выпал за борт корабля и 14 часов провел в Тихом океане, пока его не спасли.