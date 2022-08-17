Сухогруз Razoni с украинским зерном прибыл в Сирию

Судно Razoni с украинским зерном, первым вышедшее в Стамбул после достижения продуктовой сделки, остановилось в сирийском порту Тартус. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на данные спутниковых снимков и источник в компании — владельце сухогруза.

Собеседник агентства пояснил, что в Сирии экипаж разгрузит часть зерна, от которого ранее отказались власти Ливана из-за срыва сроков поставки.

Сухогруз Razoni под флагом Сьерра-Леоне вышел из Одессы 1 августа и после осмотра специалистами координационного центра в территориальных водах Стамбула отправился в Ливан. После отказа властей африканской страны от приема зерна судно вернулось в Турцию, где передало часть груза в порт Мерсин.

После движения в сторону Египта дальнейший маршрут судна не прослеживался. Экипаж отключил транспондеры, по данным которых можно понять, в какой части света находится сухогруз. Всего на борту Razoni находится 26 тысяч тонн кукурузы. Сколько груза останется после посещения Сирии неизвестно.