Сухогруз Osprey S с украинским зерном прибыл в Турцию

Сухогруз Osprey S, на борту которого находится украинское зерно, утром в четверг прибыл в турецкий порт Искендерун. Такие данные появились на сервисе отслеживания судов Marine Traffic.

Osprey S вышел из порта Черноморск 16 августа. На борту сухогруза находится 11,5 тысячи тонн кукурузы.

Украина, Россия, Турция и ООН в конце июля по итогам переговоров в Стамбуле подписали соглашения о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт, а также о содействии вывозу зерна с Украины. Первый сухогруз с кукурузой вышел из порта Одессы 1 августа и проследовал в Ливан.

Глава Министерства обороны Турции Хулуси Акар заявил на прошлой неделе, что с начала августа с Украины вывезли 656 тысяч тонн зерновых культур, в перевозке уже задействовали 51 сухогруз. Акар выразил надежду, что зерновая сделка положит основу для урегулирования украинского конфликта.