Сугробы в Исландии оказались повыше российских. На видеороликах, которые выкладывают в социальных сетях, можно оценить доказательства этого факта.

На записи видно, как снежные стены высотой с пробирающиеся сквозь них грузовики занимают огромные пространства. А дороги представляют ни что иное, как прокопанные траншеи — шириной ровно для проезда машин.

Однако несмотря на неудобства невозможно не отметить насколько красиво выглядит такая снежная зима в Исландии.