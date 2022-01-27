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    27 января 2022, 12:54

    Сугробы в Исландии оказались пугающе выше российских — смотрите сами

    Екатерина Боснак

    Сугробы в Исландии оказались повыше российских. На видеороликах, которые выкладывают в социальных сетях, можно оценить доказательства этого факта.

    На записи видно, как снежные стены высотой с пробирающиеся сквозь них грузовики занимают огромные пространства. А дороги представляют ни что иное, как прокопанные траншеи — шириной ровно для проезда машин.

    Однако несмотря на неудобства невозможно не отметить насколько красиво выглядит такая снежная зима в Исландии.