В польском городе Владыславово охранники ночного клуба избили двух рабочих с Украины. Против них применили слезоточивый газ и нанесли серьезные травмы. Украинцы все чаще становятся жертвами ксенофобии в Польше. Скандал разгорелся и в городе Гдыня, где ресторан назвал их «недолюдьми». Депутат Сейма V созыва и директор Европейского центра геополитического анализа Матеуш Пискорский рассказал «360» о причинах роста нетерпимости.

Случаев инцидентов с украинцами в Польше довольно много. Но власти Польши официальную статистику по таким инцидентам не показывают. Были определенные НПО, которые проводили свои исследования — и да, по их данным, таких случаев полно.

Вообще, надо понимать, что большая часть нападений на почве национальности происходит именно с украинцами. Это связано с тем, что в Польше нет другой такой же большой национальной группы, как украинцы. Если бы была другая национальность на их месте, ничего бы не изменилось.

Отношение к украинцам зависит от социальной и экономической группы, у которой вы будете спрашивать. Польские предприниматели, например, совершенно не представляют своей дальнейшей деятельности без украинских гастарбайтеров. Но обычные граждане обеспокоены экономическими последствиями пребывания от двух до двух с половиной миллионов украинских рабочих.

Многие говорят, что их присутствие замедляет процесс повышения заработной платы в Польше. Украинцы соглашаются на гораздо более низкие зарплаты, чем польские рабочие, и так они портят рынок труда.

Также присутствуют исторический и символический факторы, связанные с необандеровской идентичностью современной Украины. Примерно 200 тысяч поляков погибло во время Волынской резни от рук украинских националистов. Есть коллективная память, есть семейные рассказы. И хоть в официальной истории этого немного, в учебниках тоже, но в общем историческом сознании это все еще присутствует. Многие возмущаются той бандеровской символикой, которую использовала украинская власть.

Можно сказать, что вот эти инциденты нетерпимости к украинцам в Польше в чем-то спровоцированы самой украинской властью. В большей степени властью предыдущей, при Порошенко Матеуш Пискорский.

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Украинцы приезжали сюда и раньше, хоть и не в таких количествах. И я вам хочу сказать, никто раньше в Польше не ассоциировал их с бандеровцами! А вот сейчас это по-другому из-за официальной политики Киева.

Еще один фактор: у украинских гастарбайтеров отсутствуют какие-либо профсоюзы и организации и вообще поддержка со стороны своего государства. Мы видим, что массово нарушаются права граждан, связанные с хотя бы соблюдением Трудового кодекса.

В ответ на это должна быть какая-то реакция со стороны украинского политического руководства — я даже не говорю про уровень консульства! Насколько я понимаю, украинской власти вообще неинтересна судьба и условия проживания в Польше граждан, которых там не менее двух миллионов!

Так что вот в этих чрезвычайных случаях, при нападениях, граждане Украины не очень-то могут рассчитывать на помощь и поддержку своих консульских служб. Это тоже проблема. Но связана прежде всего, конечно, с отсутствием профессиональной подготовки дипломатических и консульских служб Украины.