Украинцев избили за язык и назвали «нелюдьми». Экс-депутат Сейма Польши — о причинах нетерпимости
Случаев инцидентов с украинцами в Польше довольно много. Но власти Польши официальную статистику по таким инцидентам не показывают. Были определенные НПО, которые проводили свои исследования — и да, по их данным, таких случаев полно.
Вообще, надо понимать, что большая часть нападений на почве национальности происходит именно с украинцами. Это связано с тем, что в Польше нет другой такой же большой национальной группы, как украинцы. Если бы была другая национальность на их месте, ничего бы не изменилось.
Отношение к украинцам зависит от социальной и экономической группы, у которой вы будете спрашивать. Польские предприниматели, например, совершенно не представляют своей дальнейшей деятельности без украинских гастарбайтеров. Но обычные граждане обеспокоены экономическими последствиями пребывания от двух до двух с половиной миллионов украинских рабочих.
Многие говорят, что их присутствие замедляет процесс повышения заработной платы в Польше. Украинцы соглашаются на гораздо более низкие зарплаты, чем польские рабочие, и так они портят рынок труда.
Также присутствуют исторический и символический факторы, связанные с необандеровской идентичностью современной Украины. Примерно 200 тысяч поляков погибло во время Волынской резни от рук украинских националистов. Есть коллективная память, есть семейные рассказы. И хоть в официальной истории этого немного, в учебниках тоже, но в общем историческом сознании это все еще присутствует. Многие возмущаются той бандеровской символикой, которую использовала украинская власть.
Можно сказать, что вот эти инциденты нетерпимости к украинцам в Польше в чем-то спровоцированы самой украинской властью. В большей степени властью предыдущей, при ПорошенкоМатеуш Пискорский.
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Украинцы приезжали сюда и раньше, хоть и не в таких количествах. И я вам хочу сказать, никто раньше в Польше не ассоциировал их с бандеровцами! А вот сейчас это по-другому из-за официальной политики Киева.
Еще один фактор: у украинских гастарбайтеров отсутствуют какие-либо профсоюзы и организации и вообще поддержка со стороны своего государства. Мы видим, что массово нарушаются права граждан, связанные с хотя бы соблюдением Трудового кодекса.
В ответ на это должна быть какая-то реакция со стороны украинского политического руководства — я даже не говорю про уровень консульства! Насколько я понимаю, украинской власти вообще неинтересна судьба и условия проживания в Польше граждан, которых там не менее двух миллионов!
Так что вот в этих чрезвычайных случаях, при нападениях, граждане Украины не очень-то могут рассчитывать на помощь и поддержку своих консульских служб. Это тоже проблема. Но связана прежде всего, конечно, с отсутствием профессиональной подготовки дипломатических и консульских служб Украины.