Суэцкий канал назвали символом глобализации

Блокировка Суэцкого канала контейнеровозом Ever Given напомнила о его важности в мировой торговле. Об этом сообщило издание Pravda.Ru.

Суэцкий канал был открыт 17 ноября 1869 года, и с этого времени стал символом глобализации. С момента появления судоходства, корабли регулярно садились на мель. По Суэцкому каналу каждый день проходит 30% мировых объемов контейнерных перевозок. Его блокировка может принести серьезные потери для мировой торговли, а так осложнить ситуацию с ценами на нефть.

При этом канал достаточно узкий, что вызывает опасения у зависимых от него стран. В первую очередь это касается Великобритании.

В марте этого года судно-контейнеровоз Ever Given село на мель в южной части Суэцкого канала, в результате чего движение судов по нему в обе стороны оказалось полностью заблокировано. На то, чтобы снять его с мели, ушла примерно неделя.

После этого происшествия по распоряжению властей Египта начались работы по расширению и углублению Суэцкого канала. Окончательная идея заключается в том, чтобы дополнительно проложить 10 километров, увеличив длину северного участка, и углубить дно южной части.