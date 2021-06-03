Судовладелец не подтвердил задержание шхуны «Амур» в Японии

Российское судно «Амур» должно выдвинуться к Сахалину в ближайшие дни. Информация о его задержании в Японии после столкновения 26 мая не подтвердилась.

Судовладелец «Амура» заявил РИА «Новости», что официальные документы на этот счет не поступали.

«Ничего такого мы не можем комментировать, у нас нет официальных документов. Это все идут журналистские вбросы», — отметил собеседник агентства.

Он добавил, что шхуна пойдет в сторону Сахалина в четверг или пятницу.

О задержании «Амура» рассказало японское агентство Kyodo. Якобы мера стала залогом выплаты компенсации за столкновение с судном Японии, произошедшим у острова Хоккайдо 26 мая.

Генеральный консул РФ в Саппоро Сергей Марин отмечал, что российскую шхуну в стране задержали по гражданскому судебному делу об административном нарушении.

«Амур» шел из Корсакова в Момбецу, груженый крабом. В 23 километрах от порта он столкнулся с рыболовецкой шхуной «Дай-хати Хокко-мару», которая перевернулась. Экипаж российского судна спас пять человек, находившихся на борту японского судна. Три моряка были без сознания, позже подтвердили их смерть. С российской стороны никто не пострадал.