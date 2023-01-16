Мир 16 января 2023, 22:27 Судоходство возобновили в Босфорском проливе Движение судов возобновили в Босфорском проливе после снятия с мели судна с Украины РИА «Новости»

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Судоходство возобновили в Босфорском проливе после снятия с мели следовавшего с Украины судна. О запуске движения сообщило Главное управление береговой охраны Турции в Twitter.

Пролив закрыли для прохода судов из-за севшего на мель сухогруза, следовавшего с Украины. Спасательная операция проходила в течение четырех часов у Сарыера. Судно сняли с мели и отбуксировали к берегу. Запрет на судоходство действовал более 10 часов.

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Как уточнило РИА «Новости», пролив снова открыли для прохода судов в 17:40 по местному времени (совпадает с московским). Движение запустили с севера на юг.

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Сухогрузы вывозят зерно из украинских портов в рамках зерновой сделки. Ее заключили представители России, Украины, Турции и ООН летом 2022 года. Согласно документу, продовольствие и удобрения вывозят по Черному морю.

Ранее постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд призвала Россию активизировать работу по зерновой сделке. По ее словам, нынешних усилий по реализации договоренностей не хватает для удовлетворения мировых потребностей в зерне.