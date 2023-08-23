Мир 23 августа 2023, 09:32 Судоходство в Босфоре частично остановили из-за поломки двигателя танкера TV-100: в Босфоре частично остановили судоходство из-за поломки двигателя судна Petrov Sergey/news.ru/globallookpress

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В проливе Босфор сегодня утром частично остановили судоходство из-за поломки двигателя у входившего в него нефтяного танкера. Об этом сообщил канал TV-100.

Согласно информации морской компании Tribeca Shipping, поломка произошла в танкере под флагом Либерии, когда тот входил в северный створ Босфора. Служба береговой охраны направила к судну два буксира. Официальных данных и других подробностей происшествия пока нет.

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Ранее стало известно, что утром в среду, 23 августа, для судоходства временно закроют пролив Дарданеллы в обе стороны, чтобы пожарная авиация продолжила бороться с возгоранием в Чанаккале — на западе Турции. Вечером проход по проливу закрывали в одну сторону, чтобы вертолеты с системами ночного видения забирали воду для тушения пожара. В работе задействовали четыре вертолета.

Сейчас в тушении природного пожара задействовали почти три тысячи человек. Огонь охватил территорию в полторы тысячи гектаров.