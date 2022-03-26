Судоходство через Босфор возобновили после нейтрализации «похожего на мину объекта»

Босфорский пролив вновь открыли для судоходства после нейтрализации найденного там «объекта, похожего на мину». Об этом сообщило РИА «Новости», ссылаясь на информацию Главного управления береговой безопасности Турции.

Сообщение об инородном предмете в проливе поступило 26 марта. Пролив тут же закрыли для движения судов. Минобороны Турции заявило, что приняты меры по нейтрализации объекта. Теперь судоходство возобновилось.

Ранее ФСБ предупредила о риске дрейфа мин, установленных военно-морскими силами Украины, в Черном море. По данным спецслужбы, украинские ВМС выполнили постановку минных заграждений на подходах к портам Одесса, Очаков, Черноморск и Южный. Всего якорных речных мин было около 420. Многие из них после наступления штормовых условий отцепились от донного якоря. Сообщалось, что возможен дрейф мин через пролив Босфор в сторону Средиземного бассейна.

Президент Турции Эрдоган сообщил, что Минобороны страны принимает необходимые меры в связи с информацией ФСБ.