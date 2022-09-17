Судоходный канал через Балтийскую косу появился в Польше | 360°

Мир 17 сентября 2022, 16:16 Поделиться Telegram

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Viber Судоходный канал через Балтийскую косу появился в Польше Польское телевидение: судоходный канал в обход России открыли через Балтийскую косу РИА «Новости»

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Польша открыла новый судоходный канал, который проходит через Балтийскую косу от города-порта Эльблонг до Балтийского моря. Об этом сообщило Польское телевидение.

Раньше суда попадали в Вислинский залив и в Эльблонг по территориальным водам России. Новый канал позволяет избежать этого.

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Президент Польши Анджей Дуда назвал событие большой победой для страны. Он отметил, что теперь нет необходимости взаимодействовать с Россией, которая, по словам политика, является недружественным государством.

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Через канал уже прошли флагман Морского управления в Гдыни «Зодиак II», корабль Пограничной охраны и спасательное судно.

Длина нового канала составляет 1,3 километра, а глубина — пять метров. На приграничной территории появились порт, шлюз и система затворов. Также в Вислинском заливе создали искусственный остров, площадь которого составила 180 гектаров.

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