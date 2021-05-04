Судно затонуло в Восточно-Китайском море

В Восточно-Китайском море затонуло рыболовецкое судно. Девять человек пропали без вести. Об этом сообщил RT со ссылкой на иностранные СМИ.

Отмечается, что администрация морской безопасности Шанхая попросила корабли, которые проходят через место ЧП, провести поисково-спасательные операции. 30 апреля из Санкт-Петербурга в Финляндию прибыл контейнеровоз Valencia Express, на котором было выявлено 11 случаев заражения коронавирусом. «Инфицированные изолированы, те, с кем они контактировали, помещены на карантин на судне», — уточнили в пресс-службе администрации Хельсинки.