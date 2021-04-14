СМИ заявили об атаке Ирана на израильское судно в ОАЭ

Израильское судно было атаковано вблизи берегов эмирата Эль-Фуджейра — одного из регионов ОАЭ. Как сообщил ливанский телеканал Al Mayadeen со ссылкой на источники, речь идет о судне Hyperion Ray.

В материале указано, что речь идет о сухогрузе, который следует под флагом Багамских островов из Кувейта. Судно перевозит автомобили.

Судно, по данным телеканала, получило незначительные повреждения, никто не пострадал. Al Mayadeen также ссылается на израильскую сторону, которая сообщила о том, что, предположительно, Hyperion Ray атаковали ракетой, запущенной с беспилотника или какого-либо другого судна.

По данным СМИ, из-за удара ракеты Hyperion Ray был вынужден уйти на ремонт в близлежащий порт ОАЭ.

В армии Израиля отказались комментировать данные о якобы атаке. «Мы не комментируем сообщения в иностранных СМИ», — передает ТАСС ответ армейской пресс-службы.

Накануне глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил, что Израиль причастен к аварии на ядерном объекте в Натанзе. Главной задачей этого ЧП было сорвать переговоры по ядерной сделке. В МИД Ирана подчеркнули, что страна отомстит Израилю за атаку, когда посчитает нужным.