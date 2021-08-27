Судно столкнулось с траулером в Бангладеш. Погибли 20 человек

Не менее 20 человек погибли в результате столкновения катера и траулера с сотней пассажиров в муниципалитете Брахманбариа на востоке Бангладеш. Пока не удалось установить все личности погибших. Поисково-спасательная операция продолжается.

По данным газеты The Daily star, погиб, в том числе, семилетний ребенок. Еще 50 человек числятся пропавшими без вести. Опознаны только двое погибших.

«Местные жители обнаружили 19 тел, а наши водолазы нашли еще два вскоре после того, как мы начали нашу спасательную операцию в 23:00», — сказал заместитель начальника пожарной части района Туфикул Ислам Бхуйяна.

Очевидцы сообщают, что на траулере плыли примерно 120 пассажиров. Его капитан попытался избежать столкновения с катером, но попал под два грузовых судна. Траулер перевернулся и быстро пошел ко дну.

Родственники и члены семей пропавших без вести людей сейчас участвуют в поисках. Власти пообещали выделить 20 тысяч така (23 тысячи рублей) семье каждого погибшего.

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