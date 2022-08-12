Судно с украинским зерном вышло из турецкого порта и следует в Египет

Первое судно с зерном, которое покинуло Украину после достижения в Стамбуле продуктовой сделки — сухогруз Razoni — вышло из турецкого порта Мерсин и направилось в сторону Египта. Об этом сообщил сервис отслеживания маршрутов MarineTraffic.

Razoni вышло из порта Одессы 1 августа, оно перевозит 26 тысяч тонн кукурузы в рамках достигнутого в Турции соглашения. Судно должно было прибыть в Ливан утром 7 августа. Однако украинское посольство в этой стране заявило об отказе ливанского заказчика от зерна из-за просрочки условий доставки более чем в пять месяцев. После этого грузоперевозчик стал рассматривать альтернативных покупателей, в том числе за пределами Ливана.

Судно вошло 11 августа в турецкий порт Мерсин. Глава базирующейся в Мерсине судоходной компании Toros Кадыр Сойер сообщил, что с сухогруза выгрузят 1,5 тысячи тонн зерна, после это оно направится в Египет.

По данным MarineTraffic, Rаzоni уже вышло из порта и направилось на юг по направлению к Египту.

Подписание четырехстороннего соглашения о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт, а также о содействии России вывозу украинского зерна состоялось в конце июля в Стамбуле. Сделка прошла между Украиной, Россией, Турцией и ООН.