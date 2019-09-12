  • Судно с углем перевернулось недалеко от Бангладеш. Экипаж пропал без вести

    12 сентября 2019, 18:37

    Юлия Булыгина

    Недалеко от Бангладеш затонуло судно с углем. 12 человек пропали без вести.

    По информации местного издания New Age, затонуло судно Hira Parbat-8. Сайт утверждает, что в корпусе транспортного средства образовалась трещина, что и привело к катастрофе.

    В то же время агентство «Синьхуа» передает, что судно затонуло из-за плохих погодных условий. Представители компании, владевшей судном, рассказали, что на фоне ненастья вышел из строя двигатель.

    Судно перевернулось у берегов Джорджии

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    Судно перевернулось возле газового месторождения Сангу около 09:45. На борту судна было больше тысячи тонн угля.

    Экипаж ищут сотрудники береговой охраны и ВМС Бангладеш.