Судно с углем перевернулось недалеко от Бангладеш. Экипаж пропал без вести

Недалеко от Бангладеш затонуло судно с углем. 12 человек пропали без вести.

По информации местного издания New Age, затонуло судно Hira Parbat-8. Сайт утверждает, что в корпусе транспортного средства образовалась трещина, что и привело к катастрофе.

В то же время агентство «Синьхуа» передает, что судно затонуло из-за плохих погодных условий. Представители компании, владевшей судном, рассказали, что на фоне ненастья вышел из строя двигатель.

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Судно перевернулось возле газового месторождения Сангу около 09:45. На борту судна было больше тысячи тонн угля.

Экипаж ищут сотрудники береговой охраны и ВМС Бангладеш.