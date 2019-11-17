Судно с россиянами загорелось у берегов Южной Кореи

Согласно данным местной полиции инцидент произошел сегодня в около двух часов дня по местному времени в Японском море недалеко от мыса Хомигот в Южной Корее.

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На борту судна было 2,5 тысячи тонн древесины, которую перевозили из порта Находка в Приморского края в порт Пусан в Южной Корее. Все из 13 моряков-россиян, находившихся на борту, были своевременно эвакуированы, никто не пострадал.

Для ликвидации пожара береговая охрана направила на место происшествия семь патрульных катеров, вертолетов и спасательных команд.

Через несколько часов пожар был полностью ликвидирован.