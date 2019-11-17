Судно с россиянами загорелось у берегов Южной Кореи
На борту грузового судна Silver Way, следовавшего из Приморья, произошло возгорание. Об этом сообщил телеканал «РБК» со ссылкой на южнокорейское информационное агенство Yonhap.
Согласно данным местной полиции инцидент произошел сегодня в около двух часов дня по местному времени в Японском море недалеко от мыса Хомигот в Южной Корее.
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На борту судна было 2,5 тысячи тонн древесины, которую перевозили из порта Находка в Приморского края в порт Пусан в Южной Корее. Все из 13 моряков-россиян, находившихся на борту, были своевременно эвакуированы, никто не пострадал.
Для ликвидации пожара береговая охрана направила на место происшествия семь патрульных катеров, вертолетов и спасательных команд.
Через несколько часов пожар был полностью ликвидирован.