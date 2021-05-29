Судно с разлагающимися телами прибило к острову в Карибском море

Рыбаки нашли судно с 14 разлагающимися телами у берегов островного государства Тринидада и Тобаго. Сотрудники полиции уже начали расследование, сообщила пресс-служба ведомства.

«Полиция начала расследование в связи с обнаружением 14 тел, черепов и скелетных останков, сложенных в лодке, которую обнаружили сегодня утром в четырех милях от Бель-Гарден, Тобаго», — написала пресс-служба в Facebook.

По информации ведомства, судно рано утром 28 мая заметили местные рыбаки. На борту они увидели разлагающиеся трупы, после чего позвонили в полицию. Саму лодку мужчины вытащили на берег в бухте Бель-Гарден.

Агентство по чрезвычайным ситуациям Тринидада и Тобаго уточнило, что судно было иностранным. После прибытия правоохранителей все тела отправили в морг для идентификации. Специалисты должны теперь провести вскрытия и выяснить причины смерти.

Сотрудники полиции продолжают расследовать дело и устанавливать все обстоятельства. Местное издание Daily Express подчеркнуло, что все погибшие были темнокожими мужчинами.