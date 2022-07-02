Судно с 30 членами экипажа разломилось пополам из-за тайфуна в Южно-Китайском море

Инженерное судно Fujing001 с 30 членами экипажа потерпело крушение в Южно-Китайском море. Оно разломилось пополам из-за сильных волн, вызванных тайфуном «Чаба», написала газета South China Morning Post.

Авария произошла примерно в 300 километрах к юго-западу от Гонконга. Сообщение в Гонконгский центр координации спасательных операций на море поступило в 07:25 по местному времени (02:25 по московскому). На место прибыли самолет и два спасательных вертолета. В район эпицентра тайфуна направились еще два вертолета из Гонконга.

Государственная летная служба после первого полета заявила, что трех членов экипажа удалось спасти, однако судьба остальных 27 пока остается неизвестной.

Накануне метеорологическая обсерватория Гонконга объявила восьмой из десяти уровней штормового предупреждения из-за приближения тропического шторма «Чаба» к побережью китайской провинции Гуандун и специального административного района Гонконг.