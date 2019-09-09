Судно перевернулось у берегов Джорджии

Грузовое судно перевернулось у атлантического побережья Джорджии (США). Об этом говорится в заявлении, которое было распространено Береговой охраной Соединенных Штатов.

Судьба четырех членов команды в настоящее время остается неизвестной, уточняет Associated Press. Сотрудникам Береговой охраны США удалось эвакуировать 20 из 24 членов команды. Грузовое судно под названием Golden Ray («Голден рей») следовало в Балтимор (штат Мэриленд) под флагом Маршалловых Островов. На борту судна перевозили автомобили. По поступившей информации, на борту перевернувшегося судна возник пожар, что затрудняет спасателям поиски людей.