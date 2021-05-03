Судно опрокинулось у берегов США. Погибли 2 человека

Два человека погибли при опрокидывании судна у берегов Сан-Диего в США. В больницы доставили более 20 пострадавших, которые находились на борту. Об этом сообщила пожарно-спасательная служба.

«Спасатели Сан-Диего и пожарно-спасательная служба находятся у [парка национального монумента] Кабрильо в связи с инцидентом с перевернувшимся судном. Из воды вытащили 25 человек, двоим выжить не удалось», — написала служба в Twitter.

В местные больницы медики доставили 23 пострадавших. Сейчас всем пациентам оказывают необходимую помощь. На месте продолжают работать спасатели, которые ищут людей в воде. Для поиска привлекли воздушное судно.

Представитель пожарно-спасательной службы уточнила телеканалу CNN, что большинство пострадавших получили не угрожающие жизни травмы. При этом срочная медицинская помощь потребовалась троим госпитализированным. Все причины и обстоятельства аварии пока продолжают выяснять.