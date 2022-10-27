Судно оператора «Северного потока» пришло в Швецию для проверки повреждений | 360°

Мир 27 октября 2022, 16:30 Судно оператора «Северного потока» пришло в Швецию для проверки повреждений Оператор «Северного потока» Nord Stream AG направил судно для исследования газопровода РИА "Новости"

Читать 360tv в

Оборудованное судно со специалистами прибыло в территориальные воды Швеции для проверки повреждений газопровода «Северный поток». Об этом сообщила пресс-служба оператора — компании Nord Stream AG.

«После проведения калибровочных работ специалисты будут готовы в течение суток приступить к обследованию поврежденного участка, которое, по текущим оценкам, займет от трех до пяти дней», — отметили в компании.

Реклама

В Nord Stream AG отметили, что до сих пор ждут разрешения от властей Дании для оценки повреждений участка газопровода, который находится в территориальных водах страны.

Реклама

Утечки на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2» обнаружили в конце сентября на участках, расположенных в территориальных водах Швеции и Дании. Правительство Германии заявило, что случившееся стало частью диверсии.

Правительства трех стран объявили, что проведут расследования случившегося, но итоги огласят только в конце.

Президент России Владимир Путин сравнил диверсии на газопроводах с международным терроризмом. При этом он отметил, что последствия серьезно сказались на европейской экономике, которая понесла значительные убытки.

Российский лидер отметил, что за диверсиями стоят крупные игроки, которые пытаются остановить развитие многополярного мира и выбирают самые опасные инструменты для сохранения своей доминирующей позиции.