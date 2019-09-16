Судно Ocean Viking возобновит спасение мигрантов после высадки беженцев в Италии
Благотворительное спасательное судно Ocean Viking возобновит свою деятельность в Центральном Средиземноморье, где африканские мигранты пытаются доплыть в Европу. Накануне корабль передал властям Италии 82 нелегала, которые выжили после кораблекрушения у берегов Ливии. Об этом сообщил сайт «Экономика сегодня».
Италия, Франция и Германия приняли решение о том, что примут у себя по 24 человека, Португалия возьмет восемь и Люксембург — два.
Сейчас спасением мигрантов в море никто не занимается, поэтому судно Ocean Viking снова отправится в рейс.