Мир 22 февраля 2024, 06:28 Контейнеровоз в Китае снес часть моста, машины и автобус упали в реку SCMP: в Гуанчжоу контейнеровоз врезался в мост и сбросил в воду автобус Unsplash

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На юге Китая утром 22 февраля контейнеровоз врезался в мост через реку Чжуцзян. Несколько машин и автобус упали в воду. Один человек пропал без вести, сообщила газета South China Morning Post.

Авария произошла в районе Наньша в Гуанчжоу. Пустое грузовое судно врезалось в мост, часть конструкции обрушилась. Вместе с дорожным полотном в воду упали несколько автомобилей и автобус. Водителя последнего объявили пропавшим без вести.

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К месту съехались экстренные службы, территорию оцепили. Движение по мосту остановили. Капитана контейнеровоза арестовали.

Контейнеровоз плыл из городского округа Фошань и врезался в промежуточную мостовую опору моста Лисиньша, сообщил CCTV. По данным журналистов, в упавшем в воду автобусе находился только водитель.

На сербско-хорватской границе в январе баржа Lola 5 врезалась в опору моста через Дунай и затонула. К месту аварии отправили экологическую инспекцию, так как судно везло тысячу тонн азотных удобрений.