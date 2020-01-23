    23 января 2020, 11:55

    Судно-инспектор под норвежским флагом прошло вдоль «Северного потока — 2»

    Артур Блянихов

    Многофункциональное судно Stril Explorer, которое инспектирует морские трубопроводы, прошло вдоль нити российского газопровода «Северный поток — 2». Об этом сообщил РБК.

    По данным издания, сейчас Stril Explorer под норвежским флагом находится вблизи недостроенного участка «Северного потока — 2» в территориальных водах Дании.

    «Русская планета» напомнила, что инспекция включает в себя визуальный осмотр трубопроводов, а также его инструментальный контроль с помощью подводных аппаратов, которые управляются дистанционно.