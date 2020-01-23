По данным издания, сейчас Stril Explorer под норвежским флагом находится вблизи недостроенного участка «Северного потока — 2» в территориальных водах Дании.

«Русская планета» напомнила, что инспекция включает в себя визуальный осмотр трубопроводов, а также его инструментальный контроль с помощью подводных аппаратов, которые управляются дистанционно.