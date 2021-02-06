В компании Nord Stream 2 заявили, что «Фортуна» успешно завершила морские испытания, которые начались 24 января и сейчас приступила к укладке труб в территориальных водах Дании.

В декабре 2020 года «Фортуна» завершила работу над участком в 2,6 километра около побережья Германии. Теперь кораблю нужно провести прокладку второй нитки газопровода протяженностью 148 километров. Большая часть участка приходится на особые водные территории Дании.

Строительством газопровода «Северный поток —2» занимается холдинг Nord Stream 2 AG, куда входит «Газпром» и ряд европейских компаний.

В 2019 году, после того как США ввели санкции против участников-проекта, от участия в строительстве отказалась швейцарская компания Allseas, которая отвечала за прокладку труб.

Возобновить работы удалось только в декабре, когда «Фортуна» получила разрешения на работу в исключительной экономической зоне Германии и водах Дании.

В начале 2020 года США пригрозили новыми санкциями против «Северного потока — 2». Их внесли в оборонный бюджет на 2021 финансовый год. После этого от участия в проекте отказались еще две компании Ramboll из Дании и Zurich Insurance Group. Они признали, что их пугают санкции, которые могут ввести США.

Американский Минфин внес судно «Фортуна» и его владельца компанию «КВТ-Рус» в санкционные списки. Однако работы не остановились.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал действия США нарушающими международное законодательство. По его словам, Москва внимательно следит за каждым новым шагом Вашингтона в области давления на газопровод и учитывает в своих планах, направленных на завершение работ.

В защиту «Северного потока — 2» уже выступили европейский лидеры. Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что найти решение и склонить США к компромиссу, чтобы они не мешали завершению строительства газопровода.

С ней согласился канцлер Австрии Себастьян Курц. Он подчеркнул, что выгоду от строительства получат страны ЕС. Рассматривать только Россию в качестве бенефициара в корне не верно.

Газопровод «Северный поток — 2» представляет собой две нити, которые идут от побережья России через Балтийское море в Германию. Он пройдет через территориальные или исключительные экономические зоны Финляндии, Швеции и Дании.