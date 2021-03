Судно Ever Given вернули на фарватер на 80%

Грузовое судно Ever Given, который перегородил Суэцкий канал, вернули на фарватер на 80%. Полностью контейнеровоз может взять судовой ход к 12:30 по московскому времени.

Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на главу администрации Суэцкого канала Усама Рабиа.

«Контейнеровоз Ever Given вновь на воде после снятия с мели, корабль возвращен на фарватер на 80%. Корма корабля находится теперь в 102 метрах от берега вместо четырех метров», —сообщили в пресс-релизе администрация канала, оказавшемся в распоряжении агентства.

Судно Ever Given длиной 400 метров и грузоподъемностью около 224 тысяч тонн 23 марта село на мель на 151-м километре Суэцкого канала и заблокировало проход сотням судов. Оно направлялось из Китая в Нидерланды. Эксперты страховой компании Allianz подсчитали, что простой сотен судов из-за того, что контейнеровоз Ever Given перегородил Суэцкий канал, может стоить мировой торговле 230 миллиардов долларов.

Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности и эксперт Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков рассказал Ura.ru, что простой судов в заблокированном Суэцком канале может положительно сказаться на российской экономике.