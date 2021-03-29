Судно Ever Given снова перекрыло Суэцкий канал

Контейнеровоз Ever Given вновь перегородил Суэцкий канал из-за сильного ветра. Он вернулся почти на исходную позицию, но сейчас ситуация не настолько плохая.

Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на источник в администрации Суэцкого канала.

«Корабль вновь вернулся на ту же позицию из-за ветра, но ситуация не такая сложная, как вначале», — сказал источник.

Судно удалось снять с мели в ночь на понедельник — работы велись круглосуточно. Чтобы разблокировать Суэцкий канал, использовали более 15 буксиров. В результате контейнеровоз удалось вернуть на фарватер на 80%. Позже президент Египта заявил, что Суэцкий канал удалось разблокировать.

РИА «Новости» со ссылкой на источник в администрации уточнили, что контейнеровоз вновь удалось вернуть на фарватер, разблокировав проход других судам.

Из-за перекрытого движения возле Суэцкого канала скопились свыше 400 кораблей, которые ждут своей очереди, чтобы его пересечь. Однако даже после полного освобождения прохода пробка не сможет быстро исчезнуть — для этого понадобится не менее семи-10 дней. Дело в том, что этот участок канала можно сравнить с реверсивной полосой: там одностороннее движение, и суда могут двигаться только по очереди — сперва с одной стороны канала, потом с другой.

Кроме того, пропускная способность канала составляет примерно 50 судов в день, в зависимости от погоды и других условий. Однако ежедневно туда будут пребывать новые суда с товаром, которые хотят пересечь Суэцкий канал.