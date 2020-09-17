Судно снабжения «Иван Сидоренко», которое планируется использовать для подачи труб при достройке газопровода «Северный поток — 2», взяло курс на Калининград.

Об этом свидетельствуют данные портала отслеживания судов Marine Traffic. Как уточнило РИА «Новости», «Иван Сидоренко» не пробыл и дня на логистической базе проекта. Судно дошло до Мукрана утром в четверг, 17 сентября, но уже вечером снова взяло курс на Калининград. Прибытие «Ивана Сидоренко» в Калининград ожидается в пятницу, 18 сентября.

Строительство газопровода «Северный поток — 2» остановилось в конце 2019 года, после выхода из проекта швейцарской компании Allseas. Фирму испугали угрозы со стороны сенаторов США о введении санкций за сотрудничество с Россией. В итоге проект лишился кораблей-трубоукладчиков.

Для завершения строительства привлекли судно «Академик Черский». Но появление нового корабля пришлось согласовывать со странами, в чьих водах будет идти работа. Сейчас газопровод готов на 93%.