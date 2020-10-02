По последним данным, корабль отошел от берега и остановился в незначительной удаленности. Согласно открытым данным, в Мукран судно вернется 8 мая 2021 года.

В четверг, 1 октября, стало известно, что Датское энергетическое агентство выдало официальное разрешение холдингу Nord Stream 2 на работу газопровода на континентальном шельфе страны. Кроме того, в ведомстве отметили, что условия для укладки труб в водах Дании продолжают действовать.

Газопровод «Северный поток — 2» представляет собой две нитки труб, которые идут от северного российского побережья через Балтийское море в Германию. Годовой объем поставляемого газа составит 55 миллиардов кубометров. Строительство газопровода остановилось на 93% готовности.

В декабре 2019 года США объявили о введении санкций против предприятий и организаций, которые сотрудничают с Россией в сфере строительства трубопроводов. Тогда из проекта вышла швейцарская компания Allseas, которой принадлежал корабль-трубоукладчик с разрешением работать в водах стран ЕС. Россия направила судно «Академик Черский» для завершения работ. Но тут против выступила Дания, которая потребовала сначала получить разрешение для нового судна.

После того, как разрешение на работу было получено снова активизировались США. Сенаторы Тед Круз, Том Коттон и Рон Джонсон направили руководству германского порта Мукран письмо с предупреждением о введении санкций за помощь в строительстве газопровода «Северный поток — 2». В своем послании они пригрозили «полным финансовым разрушением гавани». Официальный Берлин заявил, что подобные угрозы недопустимы, так как это прямое посягательство на суверенитет.

Россия уже несколько раз заявляла, что к «Северному потоку — 2» нужно относиться как к экономическому проекту, который выгоден всем странам Евросоюза, так как способствует укреплению их энергобезопасности.