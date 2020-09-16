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    16 сентября 2020, 13:29

    Судно для достройки «Северного потока — 2» отправилось в Германию

    Анастасия Кременчугская

    В немецкий порт Мукран, являющийся логистической базой проекта «Северный поток — 2», направилось судно снабжения «Иван Сидоренко». Об этом сообщил сайт «Невские новости» со ссылкой на зарубежное издание.

    «Иван Сидоренко» вышел из порта в Санкт-Петербурге 15 сентября. В порт назначения он прибудет ориентировочно 17 сентября.

    Судно может использоваться для подвоза труб к нему.

    В конце 2019 года власти США приняли оборонный бюджет, который предусматривал санкции в отношении компаний, задействованных в прокладке трубопровода. Тогда швейцарская компания Allseas отказалась от продолжения работ. Представители «Газпрома» сообщили, что РФ может завершить прокладку труб самостоятельно.

    Новости SMI.FM