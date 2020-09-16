Судно для достройки «Северного потока — 2» отправилось в Германию
В немецкий порт Мукран, являющийся логистической базой проекта «Северный поток — 2», направилось судно снабжения «Иван Сидоренко». Об этом сообщил сайт «Невские новости» со ссылкой на зарубежное издание.
«Иван Сидоренко» вышел из порта в Санкт-Петербурге 15 сентября. В порт назначения он прибудет ориентировочно 17 сентября.
Судно может использоваться для подвоза труб к нему.
В конце 2019 года власти США приняли оборонный бюджет, который предусматривал санкции в отношении компаний, задействованных в прокладке трубопровода. Тогда швейцарская компания Allseas отказалась от продолжения работ. Представители «Газпрома» сообщили, что РФ может завершить прокладку труб самостоятельно.