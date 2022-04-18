У берегов Мавритании в тяжелую ситуацию попало судно Archimedes, на борту которого находятся россияне. Связи с его владельцем нет, топливо на судне кончается.

Сотрудники посольства РФ в Мавритании, сообщил РЕН ТВ в Telegram, связались с капитаном Archimedes.

«По нашим данным, сейчас там около 48 человек. Примерно половина — граждане России», — уточнил заведующий консульским отделом диппредставительства России в республике.

Сотрудники посольства принимают необходимые меры, чтобы помочь российским и белорусским членам экипажа.

Несколько дней назад СМИ писали о торговом судне, которое затонуло недалеко от порта города Габес в Тунисе. Предположительно, на нем находились семь членов экипажа. Моряков — граждан Турции и Азербайджана — спасли.