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    18 апреля 2022, 22:33

    Судно Archimedes с россиянами на борту застряло у берегов Мавритании — СМИ

    РЕН ТВ: на судне Archimedes у берегов Мавритании застряли россияне

    Александра Ломейко

    У берегов Мавритании в тяжелую ситуацию попало судно Archimedes, на борту которого находятся россияне. Связи с его владельцем нет, топливо на судне кончается.

    Сотрудники посольства РФ в Мавритании, сообщил РЕН ТВ в Telegram, связались с капитаном Archimedes.

    «По нашим данным, сейчас там около 48 человек. Примерно половина — граждане России», — уточнил заведующий консульским отделом диппредставительства России в республике.

    Сотрудники посольства принимают необходимые меры, чтобы помочь российским и белорусским членам экипажа.

    Несколько дней назад СМИ писали о торговом судне, которое затонуло недалеко от порта города Габес в Тунисе. Предположительно, на нем находились семь членов экипажа. Моряков — граждан Турции и Азербайджана — спасли.