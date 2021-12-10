На днях судно «Академик Иоффе» вновь вернулось в Россию после ареста в Дании. Судно покинул воды страны в начале декабря и вернулось в порт Калининграда. Видео с места событий оказалось в распоряжении сайта «Пятого канала».

По официальным данным, 7 декабря суд снял арест с российского судна. Сразу после этого оно вышло из вод Дании и направилось в РФ.

Научно-исследовательское судно задержали и арестовали в Дании по требованию третьей стороны в ноябре.

На момент задержания на борту находились 38 членов экипажа и 23 научных сотрудника. Вернуться в Россию им удалось лишь спустя месяц на «Академике Николае Страхове», передало «Утро.ру».